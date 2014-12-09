В четырех районах Петербурга подключили пять светофоров

На этих участках дорог отмечается высокая интенсивность движения транспорта.

В четырех районах Петербурга подключены пять новых светофоров, сообщили в городском комитете по транспорту 14 ноября.

Регулировщики появились у домов 26 и 32 по улице Белградской, около дома 21Б по Институтскому проспекту, на пересечении Петергофского шоссе и проспекта Кузнецова, на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы. На этих участках дорог отмечается высокая интенсивность движения транспорта. Также каждый день их пересекают сотни пешеходов.

В настоящее время в разных районах Северной столицы введены в режим регулирования 35 светофорных объектов. Это более 70% от намеченного.

Ранее мы рассказывали о том, что пешеходные переходы в Ленобласти оборудовали специальными вызывными светофорами.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга