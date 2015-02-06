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Пешеходные переходы в Ленобласти оборудовали специальными вызывными светофорами

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Такие пешеходные переходы можно увидеть в Сертолово, Гатчине и в Мурино.

На дорогах в Ленобласти появились пешеходные переходы с необычными светофорами. Об этом рассказали в дорожном комитете региона 6 ноября. 

На ряде трасс дорожники оборудовали пешеходные переходы специальными вызывными светофорами со световой индикацией. 

Процесс простой и всем знакомый: подходишь к светофору, нажимаешь кнопку, ждешь разрешающий сигнал и переходишь. Главное отличие новинки от "классического светофора" – над проезжей частью, на дуге, установлены специальные светодиодные конструкции, дублирующие цвет сигнала светофора. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Один из главных плюсов светофоров – безопасность. Водители, подъезжая к переходу, издалека видят, какой сигнал горит, и заранее тормозят. 

Такие пешеходные переходы можно увидеть в Сертолово, Гатчине и в Мурино. 

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Петербурга появились новые светофоры. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: новые светофоры, пешеходные переходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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