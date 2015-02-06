Пешеходные переходы в Ленобласти оборудовали специальными вызывными светофорами

Такие пешеходные переходы можно увидеть в Сертолово, Гатчине и в Мурино.

На дорогах в Ленобласти появились пешеходные переходы с необычными светофорами. Об этом рассказали в дорожном комитете региона 6 ноября.

На ряде трасс дорожники оборудовали пешеходные переходы специальными вызывными светофорами со световой индикацией.

Процесс простой и всем знакомый: подходишь к светофору, нажимаешь кнопку, ждешь разрешающий сигнал и переходишь. Главное отличие новинки от "классического светофора" – над проезжей частью, на дуге, установлены специальные светодиодные конструкции, дублирующие цвет сигнала светофора. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Один из главных плюсов светофоров – безопасность. Водители, подъезжая к переходу, издалека видят, какой сигнал горит, и заранее тормозят.

Такие пешеходные переходы можно увидеть в Сертолово, Гатчине и в Мурино.

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Петербурга появились новые светофоры.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти