Движение трамвая №60 ускорят новые светофоры в Красносельском районе

Регулировщики появятся на Петергофском шоссе, 59, и улице Маршала Казакова, 22 и 28.

Новые светофоры в Красносельском районе помогут ускорить движение трамвая №60, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Регулировщики появятся на Петергофском шоссе, 59, и улице Маршала Казакова, 22 и 28. Кроме того, светофоры позволят повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения.

Работы по строительству и подключению нового оборудования завершат к концу года. Их проведет ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более чем на 300 адресах появятся светофоры, пешеходные переходы и дорожная разметка.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга