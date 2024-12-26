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Движение трамвая №60 ускорят новые светофоры в Красносельском районе
Сегодня, 12:25
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Движение трамвая №60 ускорят новые светофоры в Красносельском районе

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Регулировщики появятся на Петергофском шоссе, 59, и улице Маршала Казакова, 22 и 28.

Новые светофоры в Красносельском районе помогут ускорить движение трамвая №60, рассказали в комитете по транспорту Петербурга. 

Регулировщики появятся на Петергофском шоссе, 59, и улице Маршала Казакова, 22 и 28. Кроме того, светофоры позволят повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения. 

Работы по строительству и подключению нового оборудования завершат к концу года. Их проведет ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более чем на 300 адресах появятся светофоры, пешеходные переходы и дорожная разметка. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: красносельский район, новые светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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