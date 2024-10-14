В Петербурге более чем на 300 адресах появятся светофоры, пешеходные переходы и дорожная разметка

Также на 120 адресах в 12 районах занизят бордюрный камень.

В 2025 году в Петербурге более чем на 300 адресах появятся новые технические средства организации дорожного движения. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 19 февраля.

В частности, на восьми адресах в четырех районах построят светофоры, на 37 адресах в девяти районах их модернизируют. На 50 адресах в девяти районах будут установлены регулировщики Т7.

Кроме того, на 60 участках в 15 районах обустроят нерегулируемые пешеходные переходы, на 15 адресах в восьми районах 90 светофоров оснастят устройствами звукового сопровождения. На 1 тыс. улиц нанесут и восстановят 686 тыс. "квадратов" разметки.

Помимо этого, для создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры на 120 адресах в 12 районах занизят бордюрный камень.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала обустроить пешеходный переход со светофором у школы на Петровском проспекте.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга