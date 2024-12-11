Прокуратура потребовала обустроить пешеходный переход со светофором у школы на Петровском проспекте

На Петровском проспекте на протяжении 900 метров, от улицы Ремесленной до Петровской площади, нет переходов.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. На Петровском проспекте на протяжении 900 метров, от улицы Ремесленной до Петровской площади, не обустроены пешеходные переходы.

Около участка расположены школа и остановка общественного транспорта. Эти обстоятельства способствуют риску ДТП и создают угрозу жизни и здоровью горожан.

Так, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании комитета по транспорту Петербурга обустроить пешеходные переходы у домов 11/1 и 22 по Петровскому проспекту и вывести светофоры. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: в 11 районах Петербурга модернизировали светофоры.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)