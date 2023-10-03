В 11 районах Петербурга модернизировали светофоры

Также произведены и другие виды работ.

На 77 адресах в 11 районах Петербурга модернизировали светофорные объекты, сообщили в городском комитете по транспорту.

В рамках Адресной программы проведены работы по модернизации регулировщиков для ускорения движения на трамвайных маршрутах №№55, 9, 38, 57 и 36, а также для наземного транспорта по Пулковскому шоссе.

В ходе работ занижен бордюрный камень, произведена замена светофоров, установлены детекторы транспорта и управляющая аппаратура, которая позволяет вводить адаптивные режимы регулирования. Кроме того, произведены замена устаревших кабельных сетей и подключение к гарантированному поставщику электроэнергии.

Все работы проводили специалисты ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга".

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти на дорогах появились импульсные маячки.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга