В Ленобласти на дорогах появились импульсные маячки

На дорогах Ленобласти появились импульсные маячки, которые предупреждают водителей о начале съезда, пешеходном переходе и об островке безопасности.
По информации дорожного комитета региона, маячки заметны с большого расстояния, сигнализируют только тем, кто сбился с траектории, а также снижают риск возникновения ДТП.
Первые 470 маячков смонтировали около Сертолово. Они сделаны из ударопрочного стекла и аккумуляторной солнечной батареи.
Заметим, что это пробная партия: специалисты будут оценивать влияние технологии на безопасность дорожного движения и проверять надежность работы маячков в условиях местного климата.
Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
Ранее на Piter.TV: в Петербурге обновлено 100 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
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