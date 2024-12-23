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В Ленобласти на дорогах появились импульсные маячки

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Первые 470 маячков смонтировали около Сертолово.

На дорогах Ленобласти появились импульсные маячки, которые предупреждают водителей о начале съезда, пешеходном переходе и об островке безопасности. 

По информации дорожного комитета региона, маячки заметны с большого расстояния, сигнализируют только тем, кто сбился с траектории, а также снижают риск возникновения ДТП. 

Первые 470 маячков смонтировали около Сертолово. Они сделаны из ударопрочного стекла и аккумуляторной солнечной батареи. 

Заметим, что это пробная партия: специалисты будут оценивать влияние технологии на безопасность дорожного движения и проверять надежность работы маячков в условиях местного климата. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге обновлено 100 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: безопасность, дорожное движение, дорожный комитет ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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