В Ленобласти на дорогах появились импульсные маячки

Первые 470 маячков смонтировали около Сертолово.

На дорогах Ленобласти появились импульсные маячки, которые предупреждают водителей о начале съезда, пешеходном переходе и об островке безопасности.

По информации дорожного комитета региона, маячки заметны с большого расстояния, сигнализируют только тем, кто сбился с траектории, а также снижают риск возникновения ДТП.

Первые 470 маячков смонтировали около Сертолово. Они сделаны из ударопрочного стекла и аккумуляторной солнечной батареи.

Заметим, что это пробная партия: специалисты будут оценивать влияние технологии на безопасность дорожного движения и проверять надежность работы маячков в условиях местного климата. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге обновлено 100 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти