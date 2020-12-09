В Петербурге обновлено 100 км дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Кроме ремонта дорог, реализованы крупные инфраструктурные проекты

В 2024 году в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в порядок около 100 км автодорог. Работы охватили участки, ведущие к ключевым социальным, образовательным и культурным объектам города, рассказали в КРТИ.

Обновлена дорожная инфраструктура на Петровской набережной и Гороховой улице. Гатчинское шоссе, связывающее Ленобласть с Петербургом, реконструировали по просьбам жителей. Улицы Савушкина и Будапештская также получили новый асфальт, обеспечивая доступ к школам, детским садам и другим социальным учреждениям.

Лиговский проспект, важная транспортная артерия центра города, теперь удобнее для проезда к медицинским центрам, включая Детский городской клинический центр имени Раухфуса.

Кроме ремонта дорог, реализованы крупные инфраструктурные проекты. Завершено строительство развязок на Дунайском проспекте и Московском шоссе, а также на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе. Эти объекты улучшили транспортную связь и сократили время в пути для десятков тысяч горожан.

С 2021 года в рамках нацпроекта специалисты привели в нормативное состояние около 500 км дорог. В 2024 году Петербург продолжает лидировать в масштабах реализации программы, направленной на улучшение транспортной доступности и безопасности.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге общественники следят за качеством ремонта дорог.

Фото: КРТИ