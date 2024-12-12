В Петербурге общественники следят за качеством ремонта дорог

В процессе проверок комиссия проводила замеры параметров.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году в Санкт-Петербурге обновили около 100 км дорог общего пользования. Активное участие в приемке объектов принимали общественные контролеры, проверяя качество выполненных работ.

В процессе проверок комиссия проводила замеры параметров: толщины слоев асфальта, ровности покрытия, уклона, а также изучала дорожную разметку и знаковую информацию на соответствие нормативам. В некоторых случаях осуществлялся отбор проб материалов для лабораторных исследований.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" помимо выезда на объект дорожного ремонта общественники также посещали дорожные лаборатории "Дирекции транспортного строительства", где познакомились с процессом оценки и исследования проб. И асфальтобетонные заводы, на которых производят асфальт для наших дорог. Процесс оценки и исследования проб достаточно трудоёмкий, очень много в нём этапов и с каждым из них было интересно познакомиться и посмотреть на каком оборудовании это всё происходит. Анастасия Кожевникова, представитель общественного контроля

Общественные контролеры обеспечивают прозрачность исполнения нацпроекта и помогают поддерживать высокий уровень качества дорожных работ. Их работа способствует улучшению транспортной инфраструктуры, что делает городские дороги безопаснее и комфортнее для всех участников движения.

Видео: КРТИ