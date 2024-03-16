В Петербурге создали пять новых пешеходных переходов

Объекты появились в Кировском, Невском, Выборгском, Красногвардейском и Василеостровском районах.

В Петербурге по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" были созданы новые нерегулируемые пешеходные переходы. Как рассказали в городском комитете по транспорту, объекты появились в Кировском, Невском, Выборгском, Красногвардейском и Василеостровском районах.

Переходы обустроены на улице Лени Голикова (13-я аллея СНТ "Кировец"), улице Кустодиева, 17, шоссе Революции, Капитанской улице, 4, а также на улице Крыленко около дома 2А. Кроме того, выполнили занижение бортового камня, устройство подходов в асфальтобетонном покрытии и тактильных наземных указателей, установку Г-образных опор, монтаж знаков 5.19 "Пешеходный переход".

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Фото: пресс-служба комтранса Петербурга