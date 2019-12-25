В Петербурге предложили увеличить штрафы за неоплаченную парковку

Законопроект предусматривает повышение штрафов для водителей и организаций за нарушение правил оплаты парковки.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за неоплату парковки. Инициативу объясняют необходимостью усилить профилактику нарушений и повысить дисциплину автомобилистов.

Согласно документу, для физических лиц штраф предлагают увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для юридических лиц санкции могут вырасти с 3 тыс. до 30 тыс. рублей. В случае принятия закона новые размеры штрафов начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования.

В Комитете по транспорту напомнили, что чаще всего водители получают штрафы из-за несвоевременного продления парковочной сессии, неправильного указания парковочной зоны или ошибок при вводе государственного регистрационного номера автомобиля в мобильном приложении.

По данным "Делового Петербурга", система платных парковок действует в городе с 2015 года. За это время она принесла в бюджет 19,7 млрд рублей. По итогам 2025 года поступления составили 6,1 млрд рублей, а за первое полугодие 2026 года — уже 3,7 млрд рублей. Основную часть доходов обеспечивает почасовая оплата парковки.

Ранее на Piter.TV: в 2025 году парковки пополнили петербургский бюджет на 6,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV