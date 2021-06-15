В четырех районах Петербурга появились новые светофоры

Регулировщики были построены в рамках Адресной программы на этот год.

В Калининском, Невском, Красногвардейском и Московском районах Петербурга подключили новые светофорные объекты. Об этом 25 сентября рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Регулировщики начали работать на пересечении Политехнической улицы с улицами Шателена и Хлопина, перекрестке Ржевской улицы и улицы Красина, улице Коллонтай около дома 45, Кубинской улице у дома 69-70.

Дороги по этим адресам ежедневно пересекают сотни пешеходов по направлению к социально-значимым объектам, в том числе образовательным и медицинским учреждениям, а также к остановкам общественного транспорта и станциям метро. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Все светофоры уже подключили к Центру управления дорожным движением и Автоматизированной системе управления дорожным движением. Это позволяет оперативно отслеживать работу объектов.

Регулировщики были построены в рамках Адресной программы на этот год. Из 49 адресов новыми светофорами уже оснащены участки по 31 адресу.

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга