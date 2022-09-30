Виртуальный "Подорожник" в Петербурге запустят до конца 2024 года

В работе фокус-группы участвуют порядка 5 тыс. человек.

В Петербурге продолжается тестирование виртуального "Подорожника". В рамках проверки уже осуществили свыше 18 тыс. поездок, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 25 сентября.

В работе фокус-группы участвуют порядка 5 тыс. человек. Совершено более 5,3 тыс. пополнений на сумму 1,19 млн рублей.

Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета – отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн покупки. Это существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте. Мы уже фиксируем первые положительные результаты: в ходе тестирования мобильного приложения участники фокус-группы отметили удобство использования виртуального проездного, а также скорость считывания информации оборудованием, которым оснащен общественный транспорт. Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Планируется, что для всех пассажиров общественного транспорта приложение запустят до конца этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут продавать посвященные 30-летию парламента "Подорожники".

Фото: Piter.TV