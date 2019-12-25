В Петербурге будут продавать посвященные 30-летию парламента "Подорожники"

Стоимость карты не увеличится и составит 80 рублей за штуку.

В продажу 23 сентября поступит лимитированная серия проездных карт "Подорожник" в дизайне, который посвящен 30-летию Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Подорожники" в честь юбилея ЗакСа Северной столицы получится купить во всех кассах метрополитена и в точках реализации проездных билетов "Организатора перевозок". Стоимость карты не увеличится и составит 80 рублей за штуку.

Ранее в продажу поступили два тиража лимитированной серии "Подорожников", посвященной Году семьи в РФ. Всего до конца года запланировано четыре тиража таких карт.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга