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В Петербурге будут продавать посвященные 30-летию парламента "Подорожники"
Сегодня, 15:54
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В Петербурге будут продавать посвященные 30-летию парламента "Подорожники"

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Стоимость карты не увеличится и составит 80 рублей за штуку.

В продажу 23 сентября поступит лимитированная серия проездных карт "Подорожник" в дизайне, который посвящен 30-летию Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту. 

"Подорожники" в честь юбилея ЗакСа Северной столицы получится купить во всех кассах метрополитена и в точках реализации проездных билетов "Организатора перевозок". Стоимость карты не увеличится и составит 80 рублей за штуку. 

Ранее в продажу поступили два тиража лимитированной серии "Подорожников", посвященной Году семьи в РФ. Всего до конца года запланировано четыре тиража таких карт. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: комитет по транспорту петербурга, подорожники
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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