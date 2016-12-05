В честь Года семьи в Петербурге выпустят серию "Подорожников" с цитатой Путина

Дизайн карт разработали в двух макетах, которые символизируют зарождение семьи, и приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В Петербурге 8 июля в продажу поступит лимитированная серия проездных карт "Подорожник" в дизайне, посвященном Году семьи в РФ. На них будет цитата президента страны Владимира Путина, рассказали 5 июля в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Дизайн карт разработали в двух макетах, которые символизируют зарождение семьи, и приурочили ко Дню семьи, любви и верности. При разработке макетов использован официальный фирменный стиль, утвержденный для Года семьи. Один из дизайнов предполагает цитату Владимира Путина: "Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности".

Приобрести эксклюзивный "Подорожник" получится во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок". Тираж состоит из 100 тыс. карт – по 50 тыс. штук каждого макета.

Всего до конца года запланировано четыре тиража "Подорожников", посвященных Году семьи в РФ.

Ранее на Piter.TV: ко Дню семьи, любви и верности в Думской башне расцвели ромашки и гипсофилы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга