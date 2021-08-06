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Ко Дню семьи, любви и верности в Думской башне расцвели ромашки и гипсофилы

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Композиция носит название "На облаке любви".

В Думской башке в Петербурге ко Дню семьи, любви и верности расцвели ромашки и гипсофилы. Об этом 5 июля рассказали в пресс-службе городской администрации.

Композиция "На облаке любви" переносит в русские поля разнотравья, цветущих лугов и дает почувствовать скромную красоту полевых цветов. 

Пресс-служба Смольного

Полюбоваться композицией можно до 21 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в День семьи, любви и верности, 8 июля, на новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится Благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета. Кроме того, во многих музеях планируются семейные мастер-классы и детские экскурсионные программы.

Видео: пресс-служба Смольного

Теги: день семьи любви и верности, думская башня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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