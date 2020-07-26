Концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Для зрителей старше 6 лет.

Победитель конкурса "Новая волна-2025" Алекс Лим станет хедлайнером концерта в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля в Петербурге. Он выступит с лирической программой "Мне б писать для тебя стихи", состоящей из каверов и собственных песен. Также петербуржцев поздравят композитор и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, оперный певец, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, ведущие Яна Леонтьева и Юрий Балтачев, танцоры хореографических коллективов и цирковые артисты.

Празднование начнется с торжественного награждения "семейных юбиляров" – петербургских пар, отмечающих в этом году золотые и бриллиантовые свадьбы. Представители правительства города вручат им специальные медали "За любовь и верность" и букеты ромашек.

Концерт в БКЗ "Октябрьский" в честь Дня семьи, любви и верности уже стал настоящей петербургской традицией. Ежегодно в нем участвуют самые популярные и любимые публикой артисты.

Фото: Елена Бледных (предоставлено организаторами)