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Концерт в честь Дня семьи, любви и верности
Сегодня, 19:00
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Концерт в честь Дня семьи, любви и верности

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Для зрителей старше 6 лет.

Победитель конкурса "Новая волна-2025" Алекс Лим станет хедлайнером концерта в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля в Петербурге. Он выступит с лирической программой "Мне б писать для тебя стихи", состоящей из каверов и собственных песен. Также петербуржцев поздравят композитор и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, оперный певец, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, ведущие Яна Леонтьева и Юрий Балтачев, танцоры хореографических коллективов и цирковые артисты. 

Празднование начнется с торжественного награждения "семейных юбиляров" – петербургских пар, отмечающих в этом году золотые и бриллиантовые свадьбы. Представители правительства города вручат им специальные медали "За любовь и верность" и букеты ромашек.

Концерт в БКЗ "Октябрьский" в честь Дня семьи, любви и верности уже стал настоящей петербургской традицией. Ежегодно в нем участвуют самые популярные и любимые публикой артисты.

Фото: Елена Бледных (предоставлено организаторами)

Теги: бкз, день семьи любви и верности
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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