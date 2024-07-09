В День семьи, любви и верности в Петербурге покажут спектакль "Петр и Феврония"

Премьера спектакля состоялась два года назад, и с тех пор постановка стала одной из самых заметных в репертуаре театра "Театральный проект 27".

В День семьи, любви и верности (8 июля) "Театральный проект 27" вновь представит спектакль "Петр и Феврония". Это единственная в Петербурге постановка, созданная по мотивам жития муромских святых. Однако зрителей ждет не традиционный пересказ известной истории, а современный разговор о любви, доверии, измене, браке и выборе, который человеку приходится делать в отношениях.

Премьера спектакля состоялась два года назад, и с тех пор постановка стала одной из самых заметных в репертуаре театра. Режиссер Стефания Гараева-Жученко вместе с творческой командой отказалась от назидательного прочтения древнерусской повести. Вместо этого спектакль превратился в исследование человеческих отношений, понятное современному зрителю, прежде всего подросткам.

Идея постановки родилась во время встреч с молодежью. Создатели спектакля решили выяснить, насколько сегодняшних подростков волнуют вопросы любви, семьи и брака. Ответ оказался однозначным — эти темы остаются для них важными. Именно поэтому история Петра и Февронии получила современное переосмысление.

В спектакле появляется новая героиня — Маша, пережившая измену мужа. Отправившись в Муром, она словно становится частью древнего предания. Истории прошлого и настоящего переплетаются, а зрителю предлагают самостоятельно ответить на главный вопрос: можно ли простить предательство или иногда единственным выходом становится расставание. Авторы сознательно избегают готовых выводов и оставляют право выбора каждому.

Особую искренность постановке придает и тот факт, что во время работы над ней исполнители главных ролей Иван Шарый и Алина Белоусова были помолвлены. Спустя год после премьеры актеры стали супругами. По словам режиссера, их собственная история повлияла на спектакль, который продолжает меняться вместе с ними, делая отношения героев более живыми и убедительными.

Важную роль играет и художественное оформление. Сценограф Наталья Бакулева создала пространство, наполненное символами: дерево без листьев, многофункциональные декорации и кукольные элементы становятся частью повествования. Световое решение и авторская музыка, написанная самой Стефанией Гараевой-Жученко, усиливают атмосферу постановки и помогают соединить древнюю легенду с современным восприятием.

За время существования спектакль получил признание не только у зрителей, но и у профессионального сообщества. В 2025 году его показали на фестивале "Новые люди" в Калуге, а летом 2026 года постановка стала участником X Всероссийского фестиваля "Сказочное королевство". Исполнители главных ролей Иван Шарый и Алина Белоусова были удостоены наград "Королевский актер" и "Королевская актриса" — первых персональных премий в их карьере.

Осенью спектакль продолжит фестивальную историю. В сентябре именно "Петр и Феврония" откроет III Международный фестиваль кукольников "Истоки", который пройдет на Малой сцене Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Темой форума станет "Вечность мифа и время автора".

Также в День семьи, любви и верности в Futurione Emotions пройдут семейные квесты.

Фото: Театральный проект 27