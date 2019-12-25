В Ленобласти почти 90 пар поженились в День семьи, любви и верности

Глава региона в рамках праздника вручил дипломы семьям из каждого района и округа, а также отметил благодарственными письмами победителей регионального этапа конкурса "Семья года".

В понедельник, 8 июля, в Ленинградской области появилось 89 новых семей. В День семьи, любви и верности многие пары решили связать себя узами брака.

15 семей отметили этот важный момент своей жизни на главной праздничной площадке региона в Тосно. Церемонию бракосочетания для влюбленных провели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с супругой Ириной Дрозденко.

Глава региона в рамках праздника вручил дипломы семьям из каждого района и округа, а также отметил благодарственными письмами победителей регионального этапа конкурса "Семья года".

Опрос, проведенный агентством "Вебер", показал, что жители 47 региона с радостью отмечают День семьи, любви и верности - 74% ленинградцев. Среди опрошенных 58% считают, что создавать семью нужно один раз и на всю жизнь, 68% жителей уверены, что главным мотивом должна всегда оставаться любовь.

Ранее мы сообщили о том, что пятерых нарушителей особого противопожарного режима нашли в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко