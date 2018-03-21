Пятерых нарушителей особого противопожарного режима нашли в Ленобласти

Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 до 4 тыс. рублей.

В последние выходные сотрудники Эконадзора Ленобласти провели проверку лесных территорий. В результате было вынесено пять первых постановлений за нарушение особого противопожарного режима.

Проверки проходили в Приозерском, Всеволожском, Лужском, Гатчинском и Ломоносовском лесничествах. Нарушителям было предписано потушить костры, разведение которых запрещено в регионе с 5 июля 2024 года. Сотрудники Эконадзора также провели профилактические беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

С 5 июля 2024 года на территории Ленинградской области действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить огонь, готовить пищу на открытом огне или углях, а также сжигать твердые бытовые отходы и траву.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 до 4 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе между Вырицей и Кауштой уложили первый слой асфальта.

Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области