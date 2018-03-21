На трассе между Вырицей и Кауштой уложили первый слой асфальта

В рамках ремонтных работ будет уложено восемь километров нового покрытия от мемориала на перекрёстке около урочища "Косые Мосты".

Дорожные службы Ленинградской области ведут работы на участке дороги между Вырицей, Кауштой и выездом в направлении Тосно. По информации из Telegram-канала Dorogi_lo, специалисты уже сняли часть старого асфальтового покрытия, уложили первый слой нового и демонтировали старые остановки. Планируется обновление части трассы, которая соединяет Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы.

В рамках ремонтных работ будет уложено восемь километров нового покрытия от мемориала на перекрёстке около урочища "Косые Мосты". Также планируется укрепление обочин, установка новых остановок, знаков и нанесение разметки. Работы продлятся ещё как минимум месяц.

В администрации отметили, что ранее были устранены ямы и колеи на дороге в Кемполово, в прошлом году был отремонтирован участок по шоссе Барыбина в Тосно, а также участок от Кикерино в сторону Выры. Следующим этапом станет ремонт дороги в Сиверский.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo