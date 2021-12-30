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Энергетики завершают ликвидацию последствий урагана в Ленобласти
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Энергетики завершают ликвидацию последствий урагана в Ленобласти

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Планируемое время включения всех потребителей — сегодня до 15:00.

Энергетики завершают ликвидацию последствий урагана, прошедшего 7 июля по Ленинградской области. Все подстанции уже подключены, 59 аварийных бригад работают до подключения последнего абонента. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Планируемое время включения всех потребителей — сегодня до 15:00. На данный момент без электроэнергии остаются около 2,5 тысяч человек в 88 населенных пунктах.

Также накануне дерево не выдержало разбушевавшейся стихии и рухнуло прямо во дворе жилого дома в Невском районе Петербурга.

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Фото: администрация Ленобласти

Теги: деревья, ураган, электричество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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