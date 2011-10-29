Ветер повалил дерево на машины на улице Бабушкина

Всего пострадало три автомобиля.

Могучий ствол дерева не выдержал разбушевавшейся стихии и рухнул прямо во дворе жилого дома в Невском районе. О случившемся рассказали свидетели в соцсетях.

Происшествие случилось возле дома № 111 на улице Бабушкина. Всего пострадало три автомобиля. Судя по видео, перед падением дерево уже сильно накренилось. Под ним в этот момент находились автомобили. Когда дерево упало, его крона накрыла собой припаркованные машины. О характере повреждений пока ничего не известно.

Ранее мы сообщили о том, что два автобуса сгорели на КАД.

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