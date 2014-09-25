Два автобуса сгорели на КАД

К счастью, в момент возгорания в салонах автобусов никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

На Кольцевой автодороге в ночь на понедельник, 8 июля, произошло возгорание двух автобусов? , информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Инцидент произошел на 92-м километре внутреннего кольца КАД. Автобусы были припаркованы на площадке для отдыха.

К счастью, в момент возгорания в салонах автобусов никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Skoda открыл стрельбу по Toyota в поселке имени Свердлова.

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