Два автобуса сгорели на КАД

На Кольцевой автодороге в ночь на понедельник, 8 июля, произошло возгорание двух автобусов? , информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Инцидент произошел на 92-м километре внутреннего кольца КАД. Автобусы были припаркованы на площадке для отдыха.
К счастью, в момент возгорания в салонах автобусов никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Ранее мы сообщили о том, что водитель Skoda открыл стрельбу по Toyota в поселке имени Свердлова.
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