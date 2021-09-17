Водитель Skoda открыл стрельбу по Toyota в поселке имени Свердлова

Стрелявший с места происшествия скрылся и попутно совершил ДТП с машиной Volkswagen Polo.

Полицейские задержали стрелка в дорожном конфликте в поселке имени Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 июля.

На месте происшествия правоохранители установили, что 4 июля у дома 15 по Западному проезду 31-летний водитель Skoda Rapid, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, в ходе конфликта на почве неприязненных отношений выстрелил из газового пистолета в сторону ранее знакомого ему 52-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем Toyota Camry. Стрелявший с места происшествия скрылся и попутно совершил ДТП с машиной Volkswagen Polo. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В результате проведенных оперативно- розыскных мероприятий 6 июля в квартире дома по Западному проезду во Всеволожском районе подозреваемый в совершении этого преступления был задержан.

Ранее мы рассказывали о том, что около "Лесной" в Петербурге неизвестные стреляли по автобусу.

Фото: Piter.TV