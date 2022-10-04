Около "Лесной" в Петербурге неизвестные стреляли по автобусу

Пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента с автобусом в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 июня в полицию Выборгского района города поступила информация от водителя автобуса №33 о том, что около станции метро "Лесная" неизвестные из пневматического пистолета выстрелили в сторону транспортного средства. В результате разбились два стекла двери и одно – в окне.

Информации о пострадавших нет. Правоохранители разыскивают стрелков.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Обуховской Обороны неизвестные открыли стрельбу по трамваю.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)