Станция метро "Лесная" введет ограничения на вход из-за ремонта эскалаторов

Четыре месяца частичных закрытий ждут пассажиров "Лесной" в часы пик.

Станция петербургского метрополитена "Лесная" с 18 августа по 17 декабря 2025 года будет частично закрыта для входа пассажиров в утренние и вечерние часы пик из-за капитального ремонта эскалаторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Ограничения будут действовать по будним дням с 8:10 до 9:30 утра и с 17:15 до 19:00 вечера. В остальное время станция продолжит работать в обычном режиме. В метрополитене пояснили, что такой график выбран для минимизации неудобств для пассажиров.

Это уже второй крупный ремонт на станции за последние 10 лет. В 2016 году "Лесная" была закрыта на 11 месяцев для полной замены эскалаторов и модернизации систем безопасности.

Параллельно в петербургском метро продолжается реконструкция станции "Парк Победы", на которую выделено 3,2 млрд руб. Все работы проводятся в рамках плановой модернизации инфраструктуры.

Пассажирам рекомендуют заранее продумывать альтернативные маршруты передвижения на период ремонта.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту травмирования 3-летнего мальчика на станции метро "Академическая".

Фото: Piter.tv3