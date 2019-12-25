Следователи проводят проверку по факту травмирования 3-летнего мальчика на станции метро "Академическая"

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий.

В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка на эскалаторе в метро. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

В ходе мониторинга социальных медиа правоохранителями была выявлена публикация о том, что 15 июля рука трехлетнего мальчика попала под движущееся полотно эскалатора на станции метро "Академическая", в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.tv