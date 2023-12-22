На проспекте Обуховской Обороны неизвестные открыли стрельбу по трамваю

По информации СПб ГУП "Горэлектротранс", в результате происшествия никто не пострадал.

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге 30 мая неизвестные обстреляли дверь трамвая. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам очевидцев, стрельба произошла у Кольцевой автодороги (КАДа). Повредилась дверь трамвая, который следует по маршруту №24. Через 15 минут после случившегося транспорт вернулся в парк. Предварительно, выстрелили два раза из пневматики.

По информации СПб ГУП "Горэлектротранс", в результате происшествия никто не пострадал. Водитель не может прокомментировать инцидент, поскольку не видел стрельбу. Также отмечается, что причиной разбитой двери мог быть камень.

Подробности случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV