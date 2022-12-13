Полицейские задержали хулиганов, которые стреляли по трамваю

Фигурантами дела стали сразу четыре человека.

В Петербурге правоохранители задержали злоумышленников, которые накануне стреляли по трамваю. Инцидент произошел на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева.

По информации Piter.tv, полицейские завели уголовное дело. Фигурантами стали сразу четыре человека. Сейчас они находятся в участке.

Оперативники выяснили, что трое мужчин и их подруга на автомобиле Alfa Romeo открыли огонь по трамваю. Они стреляли из травматического пистолета. По словам хулиганов, сделали они это, чтобы "повеселиться". Теперь им грозит срок.

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Фото: Piter.tv