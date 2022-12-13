В субботу в Ленинградском зоопарке отметят День Земли

Зверинец подготовил программу для взрослых и малышей.

Сегодня, 22 апреля, Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев отметить День Земли. В праздничную программу вошли квесты, тематические экскурсии, лекции и прогулки. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Также к нам в гости приедут друзья зоопарка, специалисты из Валдайского национального парка, чтобы провести для вас викторину. Так что не упустите возможность провести время весело и с пользой. Ленинградский зоопарк

В зоопарке напомнили, что цель даты – привлечь внимание к проблеме сохранения окружающей среды и планеты. Взрослым и детям расскажут, как сохранить имеющиеся природные ресурсы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовал сезон фонтанов.

Фото: Телеграм / Ленинградский зоопарк