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В субботу в Ленинградском зоопарке отметят День Земли
Сегодня, 9:56
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В субботу в Ленинградском зоопарке отметят День Земли

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Зверинец подготовил программу для взрослых и малышей.

Сегодня, 22 апреля, Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев отметить День Земли. В праздничную программу вошли квесты, тематические экскурсии, лекции и прогулки. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Также к нам в гости приедут друзья зоопарка, специалисты из Валдайского национального парка, чтобы провести для вас викторину. Так что не упустите возможность провести время весело и с пользой.

Ленинградский зоопарк

В зоопарке напомнили, что цель даты  – привлечь внимание к проблеме сохранения окружающей среды и  планеты. Взрослым и детям расскажут, как сохранить имеющиеся природные ресурсы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовал сезон фонтанов.

Фото: Телеграм / Ленинградский зоопарк

Теги: день земли, куда пойти в петербурге, ленинградский зоопарк, прогулки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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