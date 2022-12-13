В этом году горожане смогут дольше наслаждаться красотой и шумом фонтанов.

Сегодня, 22 апреля, в Петербурге стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Теперь большинство городских фонтанов будут радовать жителей с 9 утра до 22 вечера. Отметим, что часы работы водных сооружений в этом году продлили на час.

Кроме того, в период белых ночей некоторые фонтаны будут работать в особом режиме. С 22 мая по 24 июля их будут выключать только в полночь. Водные сооружения на Дворцовой набережной, 38, на Петровской набережной, 10, в Александровском парке, на Манежной площади, на Невском проспекте, 56, на Казанской площади в эти дни будут работать до 2:00 ночи.

Сегодня запустили фонтаны в парке 300-летия Санкт-Петербурга, около Российской национальной библиотеки и другие. В апреле включили более 70 фонтанов Петербурга.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сегодня потеплеет до +16 градусов.

Фото: Piter.tv