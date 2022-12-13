В Петербурге сегодня потеплеет до +16 градусов

В Ленобласти столбики термометров покажут +18 градусов.

В субботу, 22 апреля, в Петербурге ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На метеоусловия будет влиять северо-восточная периферия антициклона. Дождей в этот день быть не должно.

Температурные показатели подрастут и на 2-3 градуса превысят климатическую норму", – отметил специалист. Михаил Леус, синоптик

Специалист пообещал петербуржцам потепление. Воздух в городе прогреется до +16 градусов, а в области ожидается до +18 градусов. Подует западный ветер. Порывы будут достигать 8 м/с.

В воскресенье станет еще теплее. В городе сохранится ясная погода.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническому саду зацветет сакура к концу апреля.

Фото: Piter.tv