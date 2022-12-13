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В Петербурге сегодня потеплеет до +16 градусов
Сегодня, 9:03
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В Петербурге сегодня потеплеет до +16 градусов

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В Ленобласти столбики термометров покажут +18 градусов.

В субботу, 22 апреля, в Петербурге ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщил в своем  Telegram-канале ведущий специалист  центра "Фобос" Михаил Леус. 

На метеоусловия будет влиять северо-восточная периферия антициклона. Дождей в этот день быть не должно. 

Температурные показатели подрастут и на 2-3 градуса превысят климатическую норму", – отметил специалист.

Михаил Леус, синоптик

Специалист пообещал петербуржцам потепление. Воздух в городе прогреется до +16 градусов, а в области ожидается до  +18 градусов. Подует  западный  ветер. Порывы будут достигать 8 м/с. 

В воскресенье станет еще теплее. В городе сохранится ясная погода.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническому саду зацветет сакура к концу апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода спб, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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