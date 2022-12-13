В Ботаническому саду зацветет сакура к концу апреля

В саду представлено несколько видов растений, которые в простонародье называют сакурой, — это Саржента, Канзан и Симазакура.

В Петербурге в начале мая распустится первая сакура. Время красочного зрелища сокращает только тёплая погода и дожди. Об этом 21 апреля сообщает РБК.

Одними из первых в городе начинают цвести сакуры в Саду дружбы на Литейном проспекте. На цветение деревьев можно полюбоваться и в Японском саду на территории Ботанического сада. В саду представлено несколько видов растений, которые в простонародье называют сакурой, — это Саржента, Канзан и Симазакура.

Ранее в Ботаническом саду расцвел лесной кактус Селеницереус золотистоцветковый. Растение цветет исключительно ночью.

Фото: Piter.tv

