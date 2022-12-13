Растение цветет исключительно ночью.

В Ботаническом саду расцвел лесной кактус Селеницереус золотистоцветковый (Selenicereus chrysocardium). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Растение цветет исключительно ночью, а к утру закрывается. В Ботаническом саду Петра Великого оно растет в таком месте, что посетители его не увидят. Поэтому не получится посмотреть растение даже на экскурсии.

Да и сотрудники его видят не часто из-за ночного цветения. Но раз уж сегодня всё сложилось, то считаем, что хотя бы на фото мы должны вам это показать. Пресс-служба Ботанического сада

Цветки в диаметре могут достигать 30 см. Побеги относительно короткие, плоские и сильно рассечены таким образом, что внешне напоминают листья.

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого