В Петербурге 22 января похолодает до -4 градусов

Сегодня, 22 января, в Петербург пришло похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Осадков в воскресенье не будет. Температура воздуха упадет до -4 градусов. Дороги покроются льдом, поэтому водителям необходимо соблюдать осторожность и держать дистанцию.
Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью до 2 м/с. Небо затянет облаками, петербуржцы вряд ли увидят зимнее солнце.
В ближайшие три дня небольшой мороз сохранится. Также в Северной столице выпадет снег.
Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти обещают небольшие осадки в виде снега.
Фото: Pxhere
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