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В Петербурге 22 января похолодает до -4 градусов
Сегодня, 9:05
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В Петербурге 22 января похолодает до -4 градусов

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Небо затянет облаками, петербуржцы вряд ли увидят зимнее солнце.

Сегодня, 22 января, в Петербург пришло похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре. 

Осадков в воскресенье не будет. Температура воздуха упадет до -4 градусов. Дороги покроются льдом, поэтому водителям необходимо соблюдать осторожность и держать дистанцию. 

Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью до 2 м/с. Небо затянет облаками, петербуржцы вряд ли увидят зимнее солнце.

В ближайшие три дня небольшой мороз сохранится. Также в Северной  столице выпадет снег.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти обещают небольшие осадки в виде снега.

Фото: Pxhere

Теги: гидрометцентр, гололедица, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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