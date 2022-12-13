В Петербурге 22 января похолодает до -4 градусов

Небо затянет облаками, петербуржцы вряд ли увидят зимнее солнце.

Сегодня, 22 января, в Петербург пришло похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Осадков в воскресенье не будет. Температура воздуха упадет до -4 градусов. Дороги покроются льдом, поэтому водителям необходимо соблюдать осторожность и держать дистанцию.

Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью до 2 м/с. Небо затянет облаками, петербуржцы вряд ли увидят зимнее солнце.

В ближайшие три дня небольшой мороз сохранится. Также в Северной столице выпадет снег.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Ленобласти обещают небольшие осадки в виде снега.

Фото: Pxhere