В воскресенье в Ленобласти выпадет снег

Днем столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

В Ленобласти в воскресенье, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. В регионе выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит -5...-10 градусов. Днем столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

Подует северо-восточный, северный ветер. Стихия разгуляется до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

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