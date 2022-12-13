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Главный синоптик Петербурга рассказал, надолго ли в Петербурге задержится морозная погода
Сегодня, 10:32
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Главный синоптик Петербурга рассказал, надолго ли в Петербурге задержится морозная погода

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По словам специалиста, вторая декада января этого года вошла в четверку экстремальных за весь ряд наблюдений в городе.

Морозная погода задержится в Петербурге до середины следующей недели. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня, 21 января,  в город на Неве вернулась зима. Температура воздуха упала до -4 градусов. 

Специалист Колесов отметил, что  вторая декада января этого года вошла в четверку экстремальных за весь ряд наблюдений в городе. Январь стал удивительно теплым. Среднедекадная температура воздуха составила почти +1 градус.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласть 21 января придёт слабый мороз и небольшой снег.

Фото: Pxhere

Теги: александр колесов, минусовая температура в петербурге, морозная погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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