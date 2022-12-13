Главный синоптик Петербурга рассказал, надолго ли в Петербурге задержится морозная погода

Морозная погода задержится в Петербурге до середины следующей недели. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сегодня, 21 января, в город на Неве вернулась зима. Температура воздуха упала до -4 градусов.
Специалист Колесов отметил, что вторая декада января этого года вошла в четверку экстремальных за весь ряд наблюдений в городе. Январь стал удивительно теплым. Среднедекадная температура воздуха составила почти +1 градус.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласть 21 января придёт слабый мороз и небольшой снег.
Фото: Pxhere
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