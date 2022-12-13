Синоптик Михаил Леус предупредил о похолодании в Петербурге

Температура воздуха упадет до -3 градусов.

Сегодня, 21 января, в Петербурге немного подморозит. Столбики термометров в Северной столице покажут -3 градуса. Дороги покроются льдом. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По прогнозу синоптика, благодаря гребню антициклона в субботу жители города на Неве увидят солнце, осадков в этот день не будет.

Подует северный ветер со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление будет значительно выше нормы и составит 776 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласть 21 января придёт слабый мороз и небольшой снег.

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