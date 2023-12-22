Петербуржец получил "условку" за стрельбу по автобусу на улице Бабушкина

Ему вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Невский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, который стрелял по рейсовому автобусу. Ему вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом 3 мая рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По информации обвинения, 1 октября 2022 года 18-летний житель Петербурга, находясь у пешеходного перехода около дома 62к1 по улице Бабушкина, беспричинно, применяя в качестве оружия пневматический газобаллонный пистолет модели "STALKER TT-33", два раза выстрелил в направлении автобуса. Повредились правое заднее стекло окна боковины и стекло правой задней двери. Фигурант с места происшествия скрылся.

Горожанин вину признал частично, пояснил, что выстрелил случайно. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с таким же испытательным сроком.

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Фото: Piter.TV