План "перехват" вводили в Петербурге из-за стрельбы на юге КАД

Подозреваемый стрелок передвигался на автомобиле марки Omoda.

В четверг, 18 апреля, на юге Петербурга был запущен оперативный план "Перехват" из-за инцидента со стрельбой на КАД.

Подозреваемый стрелок передвигался на автомобиле марки Omoda. Стрельба произошла около 18:00. Свидетель слышал два или три выстрела из машины, двигавшейся по Каснофлотскому шоссе, после чего иномарка свернула на КАД.

Автомобиль с подозреваемым также заметили в районах проспекта Буденного и проспекта Ветеранов.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV