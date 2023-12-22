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План "перехват" вводили в Петербурге из-за стрельбы на юге КАД
Сегодня, 8:12
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План "перехват" вводили в Петербурге из-за стрельбы на юге КАД

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Подозреваемый стрелок передвигался на автомобиле марки Omoda.

В четверг, 18 апреля, на юге Петербурга был запущен оперативный план "Перехват" из-за инцидента со стрельбой на КАД.

Подозреваемый стрелок передвигался на автомобиле марки Omoda. Стрельба произошла около 18:00. Свидетель слышал два или три выстрела из машины, двигавшейся по Каснофлотскому шоссе, после чего иномарка свернула на КАД.

Автомобиль с подозреваемым также заметили в районах проспекта Буденного и проспекта Ветеранов.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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