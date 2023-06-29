После смертельной аварии с автобусом под Петербургом возбудили уголовное дело

По предварительным данным, 84-летний водитель выехал на встречную полосу, после чего автобус опрокинулся.

Вечером 8 марта в Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 57-м километре трассы А 121 "Сортавала" столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус с 15 пассажирами. Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте, трое пассажиров автобуса пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 19:24. По предварительной информации, 84-летний водитель автомобиля "Шевроле Ланос" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус "Волгабас". После столкновения автобус опрокинулся на бок.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка (личность женщины пока не установлена) скончались на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса получили травмы средней степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Следственный отдел по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Малоохтинском проспекте в ДТП с фонарным столбом погиб пассажир.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО