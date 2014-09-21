На Малоохтинском проспекте в ДТП с фонарным столбом погиб пассажир

Водитель ранее семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Вечером 6 марта на Малоохтинском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. 45-летний водитель автомобиля "Эксид" при перестроении столкнулся с попутной машиной, после чего врезался в фонарный столб. От полученных травм на месте погиб его пассажир — мужчина на вид 35–40 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 22:05 у дома № 86 по Малоохтинскому проспекту. Предварительно установлено, что водитель "Эксида" при перестроении не справился с управлением и врезался в автомобиль "Зикр 001", за рулём которого находился 18-летний юноша. После столкновения "Эксид" вылетел на тротуар и врезался в фонарный столб.

Удар оказался смертельным для пассажира — личность погибшего пока не установлена. Водителя "Эксида" задержали и поместили в специальное помещение для административно задержанных. Его автомобиль отправили на спецстоянку.

Выяснилось, что в 2025–2026 годах водитель уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV