В День семьи, любви и верности в Futurione Emotions пройдут семейные квесты

Утренние сеансы будут бесплатными.

Фиджитал арт-пространство Futurione Emotions в ТРК "ПИК" начинает проводить семейные квесты "В поисках света". В День семьи, любви и верности (8 июля) взрослые с детьми смогут бесплатно посетить первые сеансы. Гостей ждёт иммерсивное путешествие по семи мультимедийным залам с играми и викторинами. Для участия в квесте необходима предварительная регистрация.

В целом, данный квест будет проходить ежедневно с 10:20 до 20:50. Участников ждёт футуристичный квест-приключение, направленный на развитие творческого мышления и эмоционального интеллекта. Программа будет интересна взрослым и детям старше 4 лет.

Основное задание квеста — вернуть свет в арт-вселенную Futurione Emotions. Длительность квеста — 50 минут. Он проходит в уникальном фиджитал-пространстве, которое объединяет физическую среду с цифровыми технологиями. Светящиеся деревья и трава из оптоволокна, трехметровая мультимедийная сфера, волюметрический экран из тысяч светодиодных нитей, шестигранный световой тоннель и другие инновации дадут возможность участникам почувствовать себя исследователями арт-вселенной.

Участие в первых квестах 8 июля в 11:20, 13:20 и 15:20 — бесплатное, количество мест ограничено — необходима регистрация по ссылке. С 15:50 квесты продолжатся в платном формате.

Фото пресс-службы Futurione (Мария Соловьева)