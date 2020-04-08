В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали семью японских макак

Сабуро, который появился на свет весной этого года, подрос и старается принимать участие в играх со старшими братьями.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в пресс-службе Ленинградского зоопарка жителям Петербурга показали очаровательную семью японских макак.

Сабуро, который появился на свет весной этого года, подрос и старается принимать участие в играх со старшими братьями. Однако Миа – ответственная мама, и сначала ей нужно убедиться, что детеныш в порядке. А Кайко и Акира с удовольствием принимают младшего в свою компанию.

Приходите посмотреть на замечательное семейство! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Миа и Киото прибыли в Петербург в 2015 году. Ранее они проживали в японском зоопарке Нихондайра.

Ранее Ленинградский зоопарк показал, как ужинает кенгуренок.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка