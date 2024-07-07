Ленинградский зоопарк показал, как ужинает кенгуренок

Малыш достаточно большой, чтобы покинуть материнскую сумку, однако еще не готов полностью отказаться от материнского молока.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 7 июля показали вечерний "перекус" кенгуренка.

Отмечается, что малыш достаточно большой, чтобы покинуть материнскую сумку, однако еще не готов полностью отказаться от материнского молока.

Кстати, знаете ли вы, что иногда, когда кенгуренок уже покинул сумку, но еще питается молоком, у самки уже растет второй малыш. Интересно, что при этом новорожденный, который первые месяцы своей жизни не выпускает изо рта материнский сосок, получает более жирное молоко, чем старший детеныш. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Кенгуренок появился на свет приблизительно в конце мая.

Ранее мы рассказывали о том, что мара Маруся спряталась в тоннеле в Ленинградском зоопарке.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка