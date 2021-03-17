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Вчера, 23:03
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В Ленинградском зоопарке родила кенгуру

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В сумке кенгуру детеныш проводит около полугода после рождения, пока полностью не окрепнет.

Кенгуру из Ленинградского зоопарка родила детеныша. Об этом 4 июня рассказали в пресс-службе учреждения.

Да, из сумки кенгуру выглядывает очаровательный малыш. Приглашаем вас в гости понаблюдать за этим чудом природы.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В сумке кенгуру детеныш проводит около полугода после рождения, пока полностью не окрепнет. 

Ранее японские макаки из Ленинградского зоопарка в третий раз стали родителями. Сотрудники учреждения планируют назвать малыша по-японски, однако конкретное имя будет выбрано позже, когда станет понятен его характер.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, новорожденный кенгуру
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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