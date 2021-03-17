В Ленинградском зоопарке родила кенгуру

В сумке кенгуру детеныш проводит около полугода после рождения, пока полностью не окрепнет.

Кенгуру из Ленинградского зоопарка родила детеныша. Об этом 4 июня рассказали в пресс-службе учреждения.

Да, из сумки кенгуру выглядывает очаровательный малыш. Приглашаем вас в гости понаблюдать за этим чудом природы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В сумке кенгуру детеныш проводит около полугода после рождения, пока полностью не окрепнет.

Ранее японские макаки из Ленинградского зоопарка в третий раз стали родителями. Сотрудники учреждения планируют назвать малыша по-японски, однако конкретное имя будет выбрано позже, когда станет понятен его характер.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка