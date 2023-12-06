Мара Маруся спряталась в тоннеле в Ленинградском зоопарке

В летнем вольере, где сейчас живут мары, естественный грунт, который легко рыть лапами. Эти животные любят выкапывать тоннели и ямы.

В Ленинградском зоопарке мара по имени Маруся устроила для сотрудников настоящее приключение. Во время завтрака грызуна не нашли в её вольере. Сначала сотрудники не придали этому значения, но потом начали беспокоиться. Эта история произошла 5 июля, о чём рассказали представители зоопарка.

В летнем вольере, где сейчас живут мары, естественный грунт, который легко рыть лапами. Эти животные любят выкапывать тоннели и ямы. Маруся не стала исключением, но она зашла слишком далеко. Сотрудники вместе с ветеринаром начали исследовать вырытый лаз, но не нашли там грызуна. Даже камера GoPro и фонарик не помогли им в поисках. Они подождали ещё несколько часов, вдруг Маруся проголодается и выйдет сама. Потом стали копать на месте изгиба и сужения туннеля, который был в форме буквы Г.

Только после этого камера на штативе смогла обнаружить неуловимую Марусю, ее достали и осмотрели.

Ранее мы сообщили о том, что посетители Ленинградского зоопарка выберут имя для ленивца.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка