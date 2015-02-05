Посетители Ленинградского зоопарка выберут имя для ленивца

В Ленинградском зоопарке решили провести конкурс на лучшее имя для маленького ленивца. Родителями малыша стали ленивцы Соня и Ирвин, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу зверинца.
Детёнышу уже исполнилось четыре месяца: пришло время выбрать для него подходящую кличку.
Посетителям предлагают оставлять свои варианты имени в комментариях по ссылке. Победитель будет объявлен 23 июля. В качестве приза он получит два бесплатных билета в зоопарк.
Ранее в Ленинградском зоопарке показали невозмутимых мар.
Фото: Ленинградский зоопарк
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