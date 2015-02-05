  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посетители Ленинградского зоопарка выберут имя для ленивца
Сегодня, 16:22
144
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Посетители Ленинградского зоопарка выберут имя для ленивца

0 0

Детёнышу уже исполнилось четыре месяца.

В Ленинградском зоопарке решили провести конкурс на лучшее имя для маленького ленивца. Родителями малыша стали ленивцы Соня и Ирвин, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу зверинца.

Детёнышу уже исполнилось четыре месяца: пришло время выбрать для него подходящую кличку.


Посетителям предлагают оставлять свои варианты имени в комментариях по ссылке. Победитель будет объявлен 23 июля. В качестве приза он получит два бесплатных билета в зоопарк.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали невозмутимых мар.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии