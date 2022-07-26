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В Ленинградском зоопарке показали невозмутимых мар

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Этих животных посетители часто путают с зайцами.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам 1 июля показали невозмутимых мар. 

Если есть одуванчики и клевер, то ни жара, ни сильный ветер им не помеха. Хотя ветер все же ввел в ступор некоторых членов стаи.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Этих животных посетители часто путают с зайцами. Кроме того, иногда их называют карликовым оленям. 

Мары являются грызунами, дальними родственниками морских свинок. Обитают они в Южной Америке – в пампасах Аргентины и на просторах Патагонии.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на билеты в Ленинградский зоопарк изменились для студентов и школьников с 1 июля. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, мары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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