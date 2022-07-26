В Ленинградском зоопарке показали невозмутимых мар

Этих животных посетители часто путают с зайцами.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам 1 июля показали невозмутимых мар.

Если есть одуванчики и клевер, то ни жара, ни сильный ветер им не помеха. Хотя ветер все же ввел в ступор некоторых членов стаи. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Этих животных посетители часто путают с зайцами. Кроме того, иногда их называют карликовым оленям.

Мары являются грызунами, дальними родственниками морских свинок. Обитают они в Южной Америке – в пампасах Аргентины и на просторах Патагонии.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на билеты в Ленинградский зоопарк изменились для студентов и школьников с 1 июля.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка